Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:45

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, arama yapan ekipler, 135 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan Y.O. (28) ve E.K. (25) işlemleri için emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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