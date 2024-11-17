Samsun’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Samsun’da polisin takibi sonucu bir kişinin aracında ve ikametinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu M.D. isimli şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı.
Yaplan aramalarda, 4 adet Roma ve Helenistik döneme ait sikke, 1 adet Osmanlı dönemine ait 10 para, 1 adet gözyaşı şişesi, 26 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 adet top barutu, 30 adet elektrikli infilak kapsülü, 38 adet infilak kapsülü, 20-25 metre saniyeli fitil, 1 adet altın sarısı renkli metal külçe, metal detektörü kullanım klavuzu ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Samsun #tarihi eser #Operasyon
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