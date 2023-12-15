Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 24 gözaltı!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:39

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:39

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda; uyuşturucu nitelikli 278 sentetik ecza hapı, 253 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 79 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirdi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.