Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 24 gözaltı!

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:39
Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 24 gözaltı!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda; uyuşturucu nitelikli 278 sentetik ecza hapı, 253 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 79 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirdi.

Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.


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