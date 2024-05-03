Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:53
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde K.K., A.A. ve Ş.C.D.’nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 441 adet sentetik ecza, 75 adet ecstasy hap, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tüfek kartuşu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili K.K., A.A. ve Ş.C.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


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