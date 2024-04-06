Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 35 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si hükümlü 35 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:53
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 35 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 763 sentetik ecza hapı, 102,56 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak" suçundan biri 4 yıl 2 ay, diğeri 2 yıl 3 ay 3 gün hüküm giyen 2 kişinin de aralarında olduğu 35 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer 33 şüphelinin polisteki işlemleri ise sürüyor.


Samsun haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da 'küskünler' üçüncü parti oldu: 205 bin 773 seçmen sandığa gitmedi

Samsun'da 'küskünler' üçüncü parti oldu: 205 bin 773 seçmen sandığa gitmedi
Samsun'da gol sesi çıkmadı! Samsunspor 0-0 Pendikspor

Samsun'da gol sesi çıkmadı! Samsunspor 0-0 Pendikspor
Samsung ev aletlerinde yapay zeka çağını başlattı

Samsung ev aletlerinde yapay zeka çağını başlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'

Özgür Demirtaş ile Buket Aydın arasında 'Ekrem İmamoğlu' polemiği: 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!
İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı

İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Mahkemeden Polat çifti hakkında karar

Mahkemeden Polat çifti hakkında karar
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!