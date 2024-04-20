Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:41
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan 5 kişiden şüphelendi.

Ekiplerin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada şüphelilerden biri kaçtı. Kaçan zanlının attığı pakette yapılan incelemede, 47,62 gram esrar olduğu belirlendi.

Diğer şüphelilerin üzerinde ise 26 bin 550 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y, D.A, K.S. ve Y.F.G. hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaçan zanlının yakalanması ve gözaltındakilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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