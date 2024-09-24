Mersin’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus, Mezitli, Erdemli ve Mut ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi.
Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 101 adet hint keneviri, 683 gram kubar esrar, 684 adet uyarıcı jel ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler, adli işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Mersin #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı