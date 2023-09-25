19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul başta olmak üzere 19 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 45 şahsın yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 45 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.
İstanbul, Hakkari, Ağrı, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Elazığ, Bursa, Edirne, Bingöl, Sakarya, Aydın, Çankırı, Samsun, Antalya, Balıkesir, Mersin, Karabük ve Tekirdağ’da il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 70 kilo 500 gram eroin, 35 kilogram kokain, 39 kilogram 500 gram metamfetamin, 29 kilo 500 gram skunk, 41 kilogram kubar esrar, 21 kilogram toz esrar, 2 kilogram esrar, 800 gram muhtelif uyuşturucu, 6 kilogram kenevir tohumu, 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonları düzenleyen emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Geleceğimizi çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.
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