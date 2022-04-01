Samsun'da uzman doktoru tehdit eden hasta yakınına ceza
Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle tehdit eden şahıs hakkında mahkeme ceza verdi.
Samsun’da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) arayan bir hasta yakını tehdit mesajları bıraktı. Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle bir tehdit eden hasta yakınının mahkeme kararıyla iki ay süresince hastaneye girişi ve doktorla iletişimi engellendi.
TABANCASI OLSAYMIŞ
Benzer bir olay da üç yıl önce Rize’de yaşanmıştı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından, hakem Serkan Çınar için, “Tabancam olsa onu vururdum” demiş, 11 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.
İlgili Haberler
- Doktorun burnunu kıran profesör elinden yaralandığı gerekçesiyle rapor almış
- Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık çalışanları darp edildi
- İzmir'de doktora enjektörlü saldırı
Video Haberler
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
- Şakalaşma kanlı bitti
- Tekirdağ'da fabrika yangını
- Sokak röportajındaki yurttaşın o sözleri gündem oldu
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet İşleri Başkanı için suç duyuru
- Doğalgaza dev zam geldi!
- İz sürebileceğiniz anlatıcı: Cortazár
- Öyküde kararlılık...
- ‘Psikanaliz Defterleri-Çocuk ve Ergen Araştırmaları’...
- Elektrik piyasasında hareketli günler
- 'Hedef sandık ve seçim güvenliği'
- ‘Lider benim’ mesajı
- Bir sözüyle ceza aldı
- SMA kampanyasında ayrımcılık endişesi