Samsun'da uzman doktoru tehdit eden hasta yakınına ceza

Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle tehdit eden şahıs hakkında mahkeme ceza verdi.

Cemil Ciğerim
01 Nisan 2022 Cuma, 04:00
Samsun'da uzman doktoru tehdit eden hasta yakınına ceza
Abone Ol google-news

Samsun’da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) arayan bir hasta yakını tehdit mesajları bıraktı. Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle bir tehdit eden hasta yakınının mahkeme kararıyla iki ay süresince hastaneye girişi ve doktorla iletişimi engellendi.

TABANCASI OLSAYMIŞ

Benzer bir olay da üç yıl önce Rize’de yaşanmıştı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından, hakem Serkan Çınar için, “Tabancam olsa onu vururdum” demiş, 11 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler