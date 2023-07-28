Samsun'da vahşet: 16 yaşındaki çocuk tabancayla annesini öldürdü

Samsun’da 16 yaşındaki çocuk annesine tabancayla öldürüp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 08:22
Samsun'da vahşet: 16 yaşındaki çocuk tabancayla annesini öldürdü
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Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.’ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE KURTARILAMADI

V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu.

ÇOCUK ARANIYOR

Melek B.’nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.


Çocuk Hastane anne

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