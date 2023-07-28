Samsun'da vahşet: 16 yaşındaki çocuk tabancayla annesini öldürdü
Samsun’da 16 yaşındaki çocuk annesine tabancayla öldürüp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.’ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti.
ANNE KURTARILAMADI
V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı. Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu.
ÇOCUK ARANIYOR
Melek B.’nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.
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