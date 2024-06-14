Samsun’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Samsun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun’un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde saat 19.00 sıralarında, Furkan Türk idaresindeki 55 C 0734 plakalı servis minibüsü önündeki Cihan Mırık yönetimindeki 55 ABU 013 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 55 ABU 013 plakalı otomobil de önündeki Hüseyin Çevik’in kullandığı 34 CVS 354 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Zincirleme trafik kazasında, Nurcan Gümüşay, Mehmet Kaya ve İran uyruklu Muhammed Ghazımraol yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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