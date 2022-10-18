Samsun'daki 120 yıllık hastane, Aile ve Yaşam Merkezi olacak

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Sultan 2. Abdülhamid döneminde hizmete açılan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezi’ne dönüştürülecek. Tarihi idare binasının da içinde bulunduğu hastane yerleşkesini Sağlık Bakanlığı’ndan protokolle devralan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Yaşam Merkezi projesi için harekete geçti.

ADI BEŞ KEZ DEĞİŞTİ

1902’de faaliyete girdikten altı yıl sonra Canik Gureba, 1924’te ise Samsun Millet Hastanesi ismini alan tarihi yerleşke, 1954’te Sağlık Bakanlığı’na devredilerek “Samsun Devlet Hastanesi” olarak kullanılmıştı. 1970’te hastanenin taşınmasıyla yerleşke, kısa bir boşluğun ardından Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi adıyla yeniden hizmet vermeye başladı. 1980’de Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olmuş, 2007’de çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da tarihi bina ve yerleşkesi, atıl duruma düşmüştü. Toplam kapalı alanı 11 bin 537 metrekare olan yerleşkede kadın merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, toplantı ve sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane ve gezinti alanları bulunacak.