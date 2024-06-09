Niğde'de 'aile' vahşeti: Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü

Niğde’de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 17:57
Niğde'de 'aile' vahşeti: Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü
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Niğde merkeze bağlı Yarhisar köyünde, dün akşam saatlerinde eşiyle boşanma aşamasında olan ve çocuklarını almak için kayınpederi C.D.’nin evine giden R.T. (32), iddiaya göre kayınpederini çocuklarını vermek istemeyince bıçakladı.

Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan C.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

C.D.’nin cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, cinayet şüphelisi R.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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