Samsun'un iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:26

Güncelleme: 20.01.2024 - 14:26

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu, 2,87 gram esrar, 2 bin 50 sentetik ecza hapı ile 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.