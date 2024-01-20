Samsun'un iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu, 2,87 gram esrar, 2 bin 50 sentetik ecza hapı ile 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda, uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün de arasında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
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