Sanatçı Nilüfer'den kötü haber: Koronavirüse yakalandığını duyurdu!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:18

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:23

Sanatçı Nilüfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

“YÜKSEK ATEŞ VE SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ”

Hastanede tedavi altına alındığını aktaran sanatçı, sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef Covid virüsüne yakalandığımı öğrendim.

Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız.

Bu yüzden, 22 Eylül’deki Kuruçeşme Açık Hava konserimi, 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle...”