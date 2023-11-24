Sanatçılar Girişimi Tunç Soyer'i yalnız bırakmadı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:12

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:14

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı sözler Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret saydı ve hakkında soruşturma açtı.

Açılan soruşturmadan hemen sonra Tunç Soyer açıklama yaptı ve "Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.

SESSİZ KALMADILAR

Aralarında Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Müjdat Gezen'in de bulunduğu Sanatçılar Girişimi, Tunç Soyer'i yanlız bırakmadı. Sanatçıların yayınladığı basın açıklaması şu şekilde:

"Tunç Soyer Yalnız Değildir..

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Osmanlı Devletinin son padişahı hain, işbirlikçi, zavallı Vahdettin’i eleştirmenin soruşturma konusu olması akıl alacak şey değildir.

Yaşadığımız süreçte, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı, yönetimdeki güçler tarafından adeta desteklenmektedir

İzmir’in değerli belediye başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşu yıl dönümünde Vahdettin’e yönelik sözleri bütünüyle Atatürk’ün ölümsüz yapıtı Nutuk’tan alınmıştır. Bu soruşturma konusunun, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğu açıktır.

İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya bunun farkında mıdır?

Tunç Soyer’den elinizi çekin.

Tunç Soyer yalnız değildir.

Cumhuriyet düşmanlığına asla geçit vermeyeceğiz. Vahdettinciler tıpkı hain padişah gibi tarihin karanlıklarına gömüleceklerdir."

Ataol Behramoğlu

Orhan Aydın

Bedri Baykam

Müjdat Gezen

Edip Akbayram

Nihat Behram

Melike Demirağ

Müjde Ar

Rutkay Aziz

Levent Üzümcü

Cahit Berkay

Nejat Yavaşoğulları

Sali

Hasan Yükselir

Nazım Alpman