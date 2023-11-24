Sanatçılar Girişimi Tunç Soyer'i yalnız bırakmadı
İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açmıştı. Duayen sanatçılardan 'Tunç Soyer yalnız değildir' mesajı geldi.
İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamaları sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptığı sözler Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'e hakaret saydı ve hakkında soruşturma açtı.
Açılan soruşturmadan hemen sonra Tunç Soyer açıklama yaptı ve "Her sözümün arkasındayım. Buyrun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.
SESSİZ KALMADILAR
Aralarında Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Müjdat Gezen'in de bulunduğu Sanatçılar Girişimi, Tunç Soyer'i yanlız bırakmadı. Sanatçıların yayınladığı basın açıklaması şu şekilde:
"Tunç Soyer Yalnız Değildir..
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, Osmanlı Devletinin son padişahı hain, işbirlikçi, zavallı Vahdettin’i eleştirmenin soruşturma konusu olması akıl alacak şey değildir.
Yaşadığımız süreçte, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı, yönetimdeki güçler tarafından adeta desteklenmektedir
İzmir’in değerli belediye başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşu yıl dönümünde Vahdettin’e yönelik sözleri bütünüyle Atatürk’ün ölümsüz yapıtı Nutuk’tan alınmıştır. Bu soruşturma konusunun, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olduğu açıktır.
İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya bunun farkında mıdır?
Tunç Soyer’den elinizi çekin.
Tunç Soyer yalnız değildir.
Cumhuriyet düşmanlığına asla geçit vermeyeceğiz. Vahdettinciler tıpkı hain padişah gibi tarihin karanlıklarına gömüleceklerdir."
Ataol Behramoğlu
Orhan Aydın
Bedri Baykam
Müjdat Gezen
Edip Akbayram
Nihat Behram
Melike Demirağ
Müjde Ar
Rutkay Aziz
Levent Üzümcü
Cahit Berkay
Nejat Yavaşoğulları
Sali
Hasan Yükselir
Nazım Alpman
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