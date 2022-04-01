Bakan Varank: Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi

01 Nisan 2022 Cuma, 12:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP'li Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı imza törenine katıldı.

Programa AKP'li Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre Belediyeleri olmak üzere toplam 7 belediye katıldı ve imza attı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün, Fatih Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin yarınlarına dair güzel bir adımı beraberce atıyoruz. Bu merkezlerde gençlerimize, matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri verilecek. Sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazandırılacak. 2 milyon liraya kadar TÜBİTAK tarafından vereceğimiz yeni desteklerle bu merkezlerin sürdürülebilirliğini sağlayacağız" dedi.

"BİZİM ZAMANIMIZDA BİR TANE BİLE YOKTU"

Mustafa Varank "Bizim zamanımızda bırakın İstanbul’u Türkiye’de bir tane bile bilim merkezi olduğunu bilmem. ‘Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik’ diyor ya birisi. Yoktu gerçekten. Bizi bilime ısındıracak hiçbir şey yoktu. Türkiye’nin dört bir tarafında devasa Bilim Merkezleri inşa ediyoruz. Şu anda 7 şehrimizde bölgesel diyebileceğimiz, sergileriyle, atölyeleriyle, eğitim müfredatlarıyla devasa bilim merkezimiz var" diye konuştu.

Bakan Varank, “Bizim bir vizyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu. Bu vizyon sayesinde savunma sanayinde şu anda destanlar yazıyoruz. İşte şimdi bu başarıları sivil alanlara taşımak istiyoruz. Bayraktarların, Altay’ların, Gökbey’lerin, Hürkuşların, TCG-Anadolu’ların, helikopter motorlarının yanına otonom araçları, uçan arabaları, yeni nesil tabletleri, kendi tasarımımız olan çipleri ve daha nicelerini koyacak olan sizlerle gerçekleşecek. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi. Artık ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi” ifadelerine kullandı.