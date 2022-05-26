Uykusuz'dan Erdoğan'ın 'uzay' projesine gönderme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Uykusuz dergisi yeni sayısında Erdoğan’ın projesine göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 07:38
Uykusuz'dan Erdoğan'ın 'uzay' projesine gönderme
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Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaya bir Türk vatandaşının gönderileceğine dair proje duyurusunu kapağına taşıdı. Dergi, 45 yaşından genç vatandaşların başvurabileceğinin açıklandığı projeyle ilgili ironi yaptı.

Kapağındaki karikatürde, "Erdoğan, "Bir vatandaşımızı uzaya gönderme projemizi resmen başlatıyoruz" dedi. 45 yaşından genç tüm vatandaşlar bu göreve başvurulabilecek." notunu düşen Uykusuz dergisi, karikatüründe uzaya giden Türklerin arasında bir uzaylının "Öff! Bizden çok Türk var" dediği görülüyor.

 İşte derginin bu haftaki kapağı:


Recep Tayyip Erdoğan uzay Uykusuz

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