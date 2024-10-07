Sanayide çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

Antalya’nın Serik ilçesinde sanayi atıklarının bulunduğu bölgede çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan kara dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Sanayide çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı
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İHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:33

Yangın saat 12.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sanayi esnafı, alevlerin yükselmesi sonrası itfaiye ekiplerine haber verdi. Paniğe neden olan yangında, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası vatandaşlar, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle takip etti.

Akçaalan Mahallesi Muhtarı Soner Taşar, “Sebebi olmayan bir yangın çıktı mahallemizde. Çok şükür mal ve can kaybımız yok. Kuru atıklardan dolayı çıkan bir yangın. Yangına neden olabilecek malzemeler konusunda çevreye daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu konuda sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Lütfen daha duyarlı olalım” şeklinde konuştu.


Etiketler: #Antalya #Yangın #sanayi

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