Yangın söndürme ihalesini alan firma, taşerona parasını ödemeyince yakıt dolu tankerler çekildi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu konuyla ilgili yeni tutanakları Cumhuriyet ile paylaştı. 3 Ekim tarihli tutanakta, MGI Savunma Sanayi Uluslararası Tic. AŞ’nin Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenbaşı Orman Deposu’nda konuşlanan yangın söndürme helikopterine yakıt ikmali yapan tankerin 1 Haziran ile 3 Ekim arasında görevini yaptığı belirtildi. MGI’ye hizmet veren tankerin 3 Ekim saat 19.00’da bekleme noktası olan Değirmenbaşı Orman Deposu’ndan 302 litre helikopter yakıtı ile birlikte görevine son verip ayrıldığı kaydedildi. Tutanağı tanker şoförü, pilot ve orman muhafaza memuru imzaladı.

Başka bir tutanağa göre MGİ Savunma Sanayi Uluslararası Tic. AŞ’nin Nazilli Orman İşletme Şefliği, Kuyucak Orman Deposu’nda bulunan helikopterine yakıt ikmali yapan tanker, 3 Ekim’de görev yerinden ayrıldı. Antalya Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği’nde konuşlu helikopter için 2 Ekim tarihinde Gödene Şefliği’ndeki yangın ihbarı için kalk talimatı verildi. Ancak helikopter yeterli yakıt olmadığı için kalkış yapamadı. Olay tutanakla kayıt altına alındı.

‘RESMEN SKANDALDIR’

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ihaleyi alan yüklenici firma MGI’nin, sözleşme gereği teslim ettiği her helikopter için 10 ton kapasiteli yakıt tankeri bulundurmak ve içinde de en az beş ton yakıt tutmak zorunda olduğunu vurguladı.

“Sözleşmeye göre firmanın 35 adet hafif sınıf helikopter yerine 24 tane, 10 adet gece görüş helikopterinden ise sadece bir tane teslim ettiği iddia ediliyor. Tutanaklara göre MGI, alt taşerona karşı yükümlülüklerini yerine getiremiyor, peki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) neden bu duruma seyirci kalıyor? OGM hem sözleşmeden az helikopter teslim edilmesine göz yumuyor hem de teslim edilen helikopterlerin ödemeleri yapılmadığı için yakıt tankersiz kalmasına. Bu durum ve OGM’nin durum karşındaki kayıtsızlığı resmen skandaldır.”

