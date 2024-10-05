Aydın’da zeytinlik yangını!

Aydın’ın Efeler ilçesinde anız yakması sonucu çıktığı iddia edilen zeytinlik yangınında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Aydın’da zeytinlik yangını!
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:44

Yangın, Efeler ilçesi Ambarcık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerinin üst tarafında yer alan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopter ve uçaklarla da havadan alevlere müdahale ediliyor.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #aydın #zeytinlik #Yangın

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