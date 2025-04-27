Sancaktepe'de 5 katlı metruk binanın balkonu çöktü

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:27

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:27

Olay, saat 11.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; binanın beşinci katında bulunan balkonun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Yaşanan çökme sırasında kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla çöken balkona ulaşarak tehlikeli olan diğer parçaları da levye yardımıyla kopardı.

Belediye ekiplerinin de inceleme yaptığı binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusundaki kararın detaylı inceleme yapıldıktan sonra kesinlik kazanacağı öğrenildi. Balkonu çöken ve bitişiğinde bulunan diğer binanın metro çalışmalarından dolayı boşaltıldığı yaklaşık 3 senedir kullanılmadığı öğrenildi.

'YOLDAN GEÇERKEN KORKUYORUZ'

Mahalle sakini Özay Özgan, “Sabah bir ses duyduk. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. 3 yıldır boş olan binanın balkonu çöktü. İtfaiye ekipleri de diğer parçaları söktü. O sırada altından kimse geçmiyordu. Bizim gördüğümüz yaralı yoktu. Bina metro çalışmalarından dolayı boşaltıldı. Çürük raporu verildi diye biliyorum. Yoldan geçerken korkuyoruz. Muhtemelen yıkılacak. Devletimizden kimseye zarar gelmeden gerekli önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz" dedi.