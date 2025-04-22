İstanbul'da sıcak dakikalar... 5 katlı binada balkon çöktü

Yayınlanma: 22.04.2025 - 08:57

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:34

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak üzerindeki 5 katlı binada dün saat 16.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; binanın birinci katının balkonunda kısmi olarak çökme meydana geldi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmalarında, çöken balkonun altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri, balkondan sarkan beton parçalarını levye ile temizledi. Binadaki diğer dairelerin balkonlarında da sıva çatlaklarının olduğu görüldü. İtfaiyenin çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

"İKİ ÇOCUĞUM EVDEYDİ"

Balkonu çöken dairede yaşayan Sultan Devecioğlu, "Ben dışarıdaydım. Çamaşırları asıp sağlık ocağına gitmiştim. O sırada 2 çocuğum vardı evde. Korkmuşlar. Bir kızımda panik atak vardı. Eşim il dışında, duyar duymaz koşarak geldim. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

"DEPREM OLDUĞUNU ZANNETMİŞLER"

Binanın giriş katında yaşayan Ziya Dönergöz ise, şöyle konuştu:

"İşten geldikten sonra haberim oldu. Deprem olduğunu söylediler. Biz de Düzce depremini yaşadığımız için telaşla geldim. Baktık balkon düşmüş. Balkonu çöken dairenin altındaki dairede oturuyorum. Evdekiler deprem olduğunu zannetmiş. Yaralı yok. Balkonun bir kısmı yıkıldı. Eski bir bina, 1999 Düzce depreminde vardı. Neredeyse 40 senelik bir bina. Kentsel dönüşüme girmedi. Belediyeyle görüşmelerimizde binaya ortak olacak kimse bulamadık. Müteahhitte girmiyor."