Sancaktepe'de düğün magandası tutuklandı
İstanbul'da gelin alma sırasında havaya ateş eden şüpheli damadı, damadın annesi ve düğüne gelen iki çocuğu yaraladı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi bir gün sonra gözaltına aldı. Damadın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Sancaktepe'de 28 Eylül perşembe günü saat 16:00 sıralarında sokakta gelin alma merasimi yapıldığı sırada şüpheli F.E. belinden çıkardığı silahla defalarca havaya ateş etti.
Şüphelinin kullandığı silahtan çıkan mermiler önce damat Y.D.’ye, sonra damadın annesi A.D.’ye ve düğüne eğlenmeye gelen Y.İ.K. ve E.E.B. adlı iki çocuğa isabet etti. Hafif şekilde yaralanan damat, annesi ve iki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAMERA KAYITLARINA YANSIDI
Gelin alma sırasında yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde merasim sırasında bir anda silahını çıkaran şüphelinin kutlama amacıyla havaya ateş ettiği, mermilerin isabet ettiği bir çocuğun kaçmaya çalıştığı görülüor. Düğüne katılanlar ne olduğunu anlamazken, daha sonra ateş eden şüpheliye tepki gösteriyor. Bu sırada birkaç çocuğun hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtıkları da görülüyor.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damadın yakın arkadaşı olduğu tespit edilen şüpheli F.E, olaydan bir gün sonra gözaltına alındı. Amacının kutlama yapmak olduğunu söyleyen F.E. yaralamaların yanlışlıkla meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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