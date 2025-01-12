Sancaktepe'de korkunç kaza! İETT otobüsü ile araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.
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