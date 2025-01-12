Sancaktepe'de korkunç kaza! İETT otobüsü ile araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma: 12.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 12.01.2025 - 17:50

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.