Sancaktepe'de ölü bulunan 3 kardeşin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybeden, Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'ndeki evlerinden pazartesi günü akşam saatlerinden çıkarak kayıplara karışan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran, 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın cansız bedenleri evlerine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki inşaat alanındaki su birikintisinde bulundu.
3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri işlemlerinin ardından babaları Ayvaz Sağın tarafından teslim alındı.
3 kardeşin bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
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