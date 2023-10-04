Sancaktepe'de ölü bulunan 3 kardeşin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

Sancaktepe'de inşaat temelindeki su birikintisine düşerek hayatını kaybeden, Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:50
Sancaktepe'de ölü bulunan 3 kardeşin cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
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Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi'ndeki evlerinden pazartesi günü akşam saatlerinden çıkarak kayıplara karışan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran, 11 yaşındaki Batuhan Sağın'ın cansız bedenleri evlerine yaklaşık 800 metre uzaklıktaki inşaat alanındaki su birikintisinde bulundu.

3 kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşlerin cenazeleri işlemlerinin ardından babaları Ayvaz Sağın tarafından teslim alındı.

3 kardeşin bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.


Adli Tıp Kurumu Sancaktepe

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