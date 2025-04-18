Sancaktepe'de sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Sancaktepe'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücünün yumruklu kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan yolcular arasında yol verme tartışması çıktı.
Tarafların küfürlü tartışması büyüyerek kavgaya dönüşünce ayırmak için gelenler yumrukların hedefi oldu.
Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: #Sancaktepe #kavga #sürücü
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