Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Sancaktepe’de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:46
Sancaktepe’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sancaktepe’de bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığının tespiti üzerinde şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik araştırma ve saha çalışmaları başlattı.

4 Nisan tarihinde Atatürk Mahallesinde bulunan bir cadde üzerinde tavır ve hareketlerinden şüphelenilen bir şahıs takibe alındı. Öte yandan, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahsın kullanmış olduğu iki adres ve şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. İ.K. isimli şüpheli şahsın takibe düşen şahıs olduğu belirlendi.

Uyuşturucu madde satışı yapılan ve uyuşturucu saklanan Atatürk Mahallesindeki 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı.

Operasyonda şüpheliler İ.K, T.A, Y.B. ve B.K. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 347,8 gram kokain, 7,1 gram marihuana, 8 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet pres makinesi, 2 bin 700 lira para ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İ.K. ve T.A. isimli şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan Y.B. ve B.K. serbest bırakılırken, İ.K. ve T.A. isimli şahıslar ise “uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 SKM” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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