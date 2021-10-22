Sandal: Her çocuğun elinden tutacağız
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımıza eksiksiz bir eğitim vereceğiz. Her çocuğun elinden tutup onları ‘3-4 basamak yukarı nasıl çıkarabiliriz’ diye düşüneceğiz." dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim veren Sosyal Etkinlik Merkezi’ndeki öğretmenlerle bir araya geldi. Sandal, “Bize ihtiyaç duyan her çocuğumuzun ihtiyacını 10 kat daha fazla karşılayacağız. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. İnancına, siyasi görüşüne, ırkına bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan her çocuğumuzun yanındayız. Çocuklarımıza eksiksiz bir eğitim vereceğiz. Her çocuğun elinden tutup onları ‘3-4 basamak yukarı nasıl çıkarabiliriz’ diye düşüneceğiz. Bu bir seferberlik ve bu konudan kesinlikle taviz vermeden hareket edeceğiz. Çocuklarımızın kaybedecek vakti yok. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, bu bir kavga bu bir dava. Yollar zaten süpürülüyor, çöpler zaten toplanıyor. Bir vatandaşımız yatağa aç giriyorsa, bir çocuğumuz okula gidemiyorsa böyle bir kent olur mu? Sorumluluk siz öğretmenlerde ve bir de din görevlilerinde. Siz topluma doğru önderlik ederseniz, din görevlileri üzerine düşeni yaparsa ilk aşamayı atlatmış oluruz. Ya çocuklarımızı kötü alışkanlıklara kurban vereceğiz ya da kendi hanemize ekleyeceğiz. Bir aileden bir çocuğu kurtardığınızda bütün aileyi kurtarabiliyorsunuz. 500 çocuğumuz varsa 500 aileye dokunuyorsunuz demektir” dedi.
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