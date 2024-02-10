Saniye saniye kaydedildi: Beylikdüzü E-5’te can pazarı!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:49

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:09

E-5 Beylikdüzü Haramidere Kavşağı’nda dün saat 17.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Avcılar istikametine seyir halinde olan Özgür Bulut yönetimdeki 34 BLT 082 plakalı araca yüksek hızla gittiği iddia edilen 45 ALR 490 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü H.Y. aracın arka camına çarptı çarpmanın etkisiyle cam kırıldı. Motosiklet üzerinde bulunan diğer kişi ise, yola savruldu.

Kaza sonrası çevredeki yurttaşlar yardıma koşarken, yolda adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine kısa sürede gelen ilk ambulans ağır yaralanan sürücü H.Y.’yi hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı yolcu ise, gelen diğer ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÇOK HIZLI GİDİYORLARMIŞ"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Özgür Bulut yaşananları anlatarak, "Trafik yavaştı arkadan bir silüet gördüm sonra pat diye bir ses geldi. İnince gördüm. Sonrasında burada kızlar var onlar bana dedi ki ’Ağabey çok hızlı gidiyorlardı’ sonra ekipleri aradık geldiler" dedi.