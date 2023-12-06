Saniye saniye kaydedildi: İki grup arasında tekmeli ve sopalı kavga!

Fatih'te iki grup arasında mağazada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 6-7 kişilik grup tartıştıkları 2 kişiye sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:45
Saniye saniye kaydedildi: İki grup arasında tekmeli ve sopalı kavga!
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İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Hobyar Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde tekmeli-sopalı kavga meydana geldi.

İddiaya göre, bir mağazada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 6-7 kişilik bir grup 2 kişiye saldırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde, kalabalık grubun 2 kişiye sopalarla saldırdığı ve yere düşen bir kişinin kafasına tekme ve sopalarla vurulduğu görülüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.


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