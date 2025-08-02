Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'ya silahlı saldırı!

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; M.E.A. (19) ve H.K.A. (19), eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.

Mekanın sahibi olan ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı, iki kişiye müdahale etmek istedi. Bunun üzerine iki kişiden biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Ayağından vurulan Aksakallı yığılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis 2 şüpheliyi de gözaltına alırken, yaralı Aksakallı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aksakallı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Öte yandan saldırıda Z.G. (25) adlı kişi de bacağından vuruldu. Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı.

Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Şüphelilerin Aksakallı'ya ateş ettikleri sırada, mekandaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere silah sesleri yansıdı.

Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası mekandakilerin panikle kaçışıp, çığlık attığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.