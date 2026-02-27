Şanlıurfa’da altyapı çalışmasında göçük: Yaralılar var!

Akpiyar Mahallesi’nde yürütülen altyapı kazı çalışması sırasında saat 14.00'te göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mahallede boru döşeme çalışması yapan işçiler Enver Karahanlı (44) ile Ömer Faruk Taş (45), oluşan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İçi su dolu çukurda vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan işçileri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Yurttaşların müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.