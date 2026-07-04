Şanlıurfa'da cami inşaatında çökme: 3 işçi göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da yapımı devam eden bir camide, beton dökümü sırasında meydana gelen göçük paniğe neden oldu. Olay, bugün öğle saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde yaşandı.

İnşaat halindeki caminin kubbe bölümünün betonu dökülürken henüz bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. Çökmeyle birlikte duvarlarda da yıkılma meydana gelirken, o esnada çalışmakta olan 3 işçi demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçilerin hızla ihbarda bulunması üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerinin ortak çalışması neticesinde 3 işçi, göçük altından yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, çökmeye ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.