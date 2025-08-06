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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

6.08.2025 08:09:00
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İHA
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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Haliliye ilçesinde bir TIR ile iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 63 AIA 156 plakalı TIR, aynı yönde ilerlemekte olan 41 ALN 042 ve 63 AJS 028 plakalı araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi araçlardan çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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