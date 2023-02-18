Şanlıurfa Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:53
Şanlıurfa Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
Abone Ol google-news

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

"MAKSİMUM 6 BİN LİRADIR"

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

 


Şanlıurfa Valisi Şanlıurfa nakliye deprem

İlgili Haberler

Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Gaziantep Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
Güngören'de esnafla nakliyecilerin 'park' kavgası

Güngören'de esnafla nakliyecilerin 'park' kavgası
Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde soydular

Komşulara 'Nakliyeciyiz' deyip 3 katlı evi 6 günde soydular

En Çok Okunan Haberler