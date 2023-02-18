Şanlıurfa Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:53

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:51

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

"MAKSİMUM 6 BİN LİRADIR"

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.