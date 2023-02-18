Şanlıurfa Valiliği ev taşıma ücretine azami sınır koydu
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
"MAKSİMUM 6 BİN LİRADIR"
Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
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