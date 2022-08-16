Şanlıurfa Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen terör saldırısı sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 15:29
Şanlıurfa Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin açıklama
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Şanlıurfa'da terör saldırısı sonucu yaralanan askerler, helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi aldı ve yaralı askerleri ziyaret etti. 

Vali Ayhan, saldırıya misli ile karşılık verildiğini ve terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceğini belirtti. Ayhan, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah'tan şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. 



Şanlıurfa valilik

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