Şanlıurfa'da 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 171 kilo skunk uyuşturucu ele geçirildi.
Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol noktasında, gece saatlerinde yabancı plakalı bir araca yapılan operasyonda araç dorsesinde gizlenmiş halde 171 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- Can Atalay kararında 'tarih' skandalı
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- ‘Kendi takdiri’
- Seçilirse ilk yapacağı şeyi açıkladı
- Eski Galatasaraylıdan Fatih Terim itirafı!
- İntihar iddiası!
- Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
- Ülke iradesini dışa devir