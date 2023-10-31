Şanlıurfa'da 171 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:46

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:57

Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol noktasında, gece saatlerinde yabancı plakalı bir araca yapılan operasyonda araç dorsesinde gizlenmiş halde 171 kilo skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.