Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 4 zanlı gözaltına alındı!
Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Samsun'da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, 3'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A., Y.K., M.K. ve N.K. jandarmaya götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- Can Atalay kararında 'tarih' skandalı
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- ‘Kendi takdiri’
- Seçilirse ilk yapacağı şeyi açıkladı
- Eski Galatasaraylıdan Fatih Terim itirafı!
- İntihar iddiası!
- Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
- Ülke iradesini dışa devir