Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 4 zanlı gözaltına alındı!

Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:14
Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 4 zanlı gözaltına alındı!
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Samsun'da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 

Adreslerde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, 3'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan B.A., Y.K., M.K. ve N.K. jandarmaya götürüldü.


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