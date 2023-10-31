Samsun'da uyuşturucu operasyonu... 4 zanlı gözaltına alındı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:14

Güncelleme: 31.10.2023 - 09:14

Samsun'da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, 3'ü kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 4 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A., Y.K., M.K. ve N.K. jandarmaya götürüldü.