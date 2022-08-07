Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın 'şeyh' sevgisi!

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Şanlıurfa Valiliği’ne 11 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Salih Ayhan 20 Mayıs 2022’de görevine başladı. Vali Ayhan, göreve geldikten yaklaşık 40 gün sonra şeyhlerle bir araya geldi.

Cumhuriyet.com.tr’in edindiği bilgiye göre, temmuz ayının başında Vali Ayhan’ın davetiyle gerçekleşen buluşmaya, müritleri tarafından Nakşibendi tarikatının Gaznevi kolunun manevi lideri kabul edilen şeyh İzzeddin Aksan’ın yanı sıra birçok şeyh katıldı.

(Vali Ayhan’a, şeyhlerle buluşmalarında AKP İl Başkanı ve Şanlıurfa İl Müftüsü de eşlik etti.

Buluşmada şeyhler yaptıkları “hizmetleri” Vali Ayhan’a anlattı. Ayhan’a AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan eşlik etti.

ANAYASAYI ANIMSATTI

Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Devrim yasaları arasında olan 1925 tarih ve 677 sayılı yasaya göre tarikat ve cemaatler kapatılmıştır. Bu devrim yasası anayasanın 174. maddesinde de koruma altındadır. Tarikatlar, cemaatler ve bunlara ilişkin şeyhlik gibi unvanlar yasak olmasına rağmen, bu devrim yasası yürürlükte değilmiş gibi hareket edilmektedir” dedi.

Anayasanın 2. ve “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. maddesini anımsatan Eminağaoğlu, “Tarikat ve cemaatlerin varlığı, kuşkusuz bu hükümlere de aykırılık yaratmaktadır” dedi.

"SERBESTİ YARATILMAMALI"

“Bugün devrim yasaları ve anayasa hükümleri görmezden gelinmekte tarikat ve cemaatlere serbest alan yaratılmaktadır” diyen Eminağaoğlu şöyle konuştu:

“Kendileri ve dolayısıyla faaliyetleri yasak olan tarikatlar ve cemaatler, din ve vicdan özgürlüğü içinde görülmekte, hatta ve hatta bu yapılanmalara sivil toplum örgütü gibi yaklaşılmaktadır. Devrim yasaları ve anayasa hükümleri uygulanmalı, tarikat ve cemaatlere serbesti yaratılmamalıdır.”

(Vali Ayhan’a, şeyhlerle buluşmalarında AKP İl Başkanı ve Şanlıurfa İl Müftüsü de eşlik etti.)

BAKANLIĞA ÇAĞRI

Eminağaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz” sözünü anımsattı.

Ayhan için İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunan Eminağoğlu, “Şeyhleri muhatap alarak görüşen Vali Salih Ayhan, görev sınırlarını aşmıştır. Ayhan, görevden el çektirilmeli ve hakkında adli işlem yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın, bir şeyhin cenaze törenine üstelik neredeyse tüm bakanlarıyla katıldığını hatırlarsak, bu gibi uygulamalar ve devrim karşıtı adımlar her geçen gün artarak devam edecektir. Böyle olunca artık devrim yasalarını ve Cumhuriyet’i yaşatmanın yolu, bu iktidarın değişmesi ile olanaklıdır” dedi.

ERDOĞAN'I FATİH'E BENZETMİŞTİ

Şeyh İzzeddin Aksan, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Ayasofya’nın ibadete açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mektubu göndermişti. Aksan, mektupta “Değerli Başkanımız, İkinci fetih size nasip oldu, mübarek olsun. İkinci Fatih Muhammed Recep Tayyip Erdoğan lakabını hak ettiniz. Fethiniz mübarek olsun” ifadelerini kullanmıştı.