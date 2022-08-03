Şanlıurfa'da tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
Şanlıurfa'da sulama yaptığı tarlada elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Halil Polat (45), Harran ilçesi kırsalındaki Ağcıl Mahallesi'nde tarlasını sularken elektrik teline temas etti.
KURTARILAMADI
Akıma kapılarak ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polat'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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