Şanlıurfa’da 29 kilogram skunk ele geçirildi: 1 gözaltı

Şanlıurfa’da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 29 kilogram skunk ele geçirildi: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:58

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Uyuşturucuya karşı planlı çalışmalarla sonuç alıyoruz. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Hemşerilerimizin yapacakları destek ve bildirimlerle mücadelemiz daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Şanlıurfa #Şanlıurfa Valisi

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