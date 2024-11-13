Şanlıurfa’da 29 kilogram skunk ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:58

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:00

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gerçekleştirdikleri bir operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Uyuşturucuya karşı planlı çalışmalarla sonuç alıyoruz. İl emniyet müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen operasyonda 29 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Hemşerilerimizin yapacakları destek ve bildirimlerle mücadelemiz daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.