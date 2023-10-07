Şanlıurfa'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele" çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü
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