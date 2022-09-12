Şanlıurfa'da acı kaza: Elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.
Ölümle sonuçlanan kaza, Şanlıurfa'da yaşandı. Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ, KURTARILAMADI
Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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