Şanlıurfa'da acı kaza: Elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen boyacı, hayatını kaybetti.

AA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:14
Şanlıurfa'da acı kaza: Elektrik akımına kapılarak 3. kattan düşen işçi öldü
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Ölümle sonuçlanan kaza, Şanlıurfa'da yaşandı. Boyacı Mustafa Kılıç (50) ilçe kırsalındaki Aşağı Külünçe Mahallesi'nde çalıştığı inşaatın 3. katının duvarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ, KURTARILAMADI

Akımın etkisiyle beton zemine düşen Kılıç, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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