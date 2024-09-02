Kepçenin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti

Tunceli’de geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:16
Kepçenin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti
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Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Eğripınar köyünde, köyün içme suyu hattında çalışma yürütülürken geri manevra yapan kepçe, müteahhit 52 yaşındaki Tekin Çiçek’in üzerine devrildi.

Meydana gelen kazada Çiçek ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine köye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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