Şanlıurfa'da silahlı kavgada kan aktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kendirci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Silahla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Yaralılardan Fatih Dağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: #112 Acil #Şanlıurfa
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