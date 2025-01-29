Şanlıurfa'da silahlı kavgada kan aktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavgada kan aktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:56

Kendirci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Silahla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Fatih Dağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #112 Acil #Şanlıurfa

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