Şanlıurfa'da silahlı kavgada kan aktı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:57

Kendirci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Silahla yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan Fatih Dağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.