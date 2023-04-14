Şanlıurfa'da ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:30
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından zanlılar M.K. (31) ve R.D. (30) çaldıkları klima motoruyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Şanlıurfa Bina hırsızlık deprem

İlgili Haberler

Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki iki ilde de okullar açılıyor!

Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki iki ilde de okullar açılıyor!
Hatay'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda 58 kişi tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda 58 kişi tutuklandı
Son dakika... Adana'da deprem!

Son dakika... Adana'da deprem!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler