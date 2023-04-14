Şanlıurfa'da ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde ağır hasar gören binadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veysel Karani Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir binadan hırsızlık yapıldığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından zanlılar M.K. (31) ve R.D. (30) çaldıkları klima motoruyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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