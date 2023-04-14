Son dakika... Adana'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 14.52 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:00
Son dakika... Adana'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.44'te, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin büyüklüğü 14.52 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şekilde:


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