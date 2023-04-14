Son dakika... Adana'da deprem!

Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 15:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.44'te, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 14.52 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şekilde: