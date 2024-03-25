Takside 'hızlı gitmedin' kavgası

Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:07

Güncelleme: 25.03.2024 - 11:07

İstanbul Aksaray’daTaner Çatalbaş adındaki sürücünün taksisine binen yabancı uyruklu kadın, Beyoğlu’na gitmek istediğini söyledi. Müşteriyi alan Çatalbaş, ardından yola çıktı. İneceği yere yaklaşan taksiciye iddiaya göre yabancı uyruklu müşteri hızlı gitmesini söyledi. Ancak taksici zaten geldikleri noktaya yakın olduklarını ve ileride trafik olduğunu söyleyince bu kez de kadın, taksiye ‘hızlı gitmek için bindim’ diyerek karşılık verdi. Bu sebepten dolayı ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında kadın, taksiciye “hep böyle yapıyorsunuz” dedikten sonra küfür edince ortalık karıştı.

'BENİ DÖVÜYORLAR' DEDİ

İddiaya göre, taksici Çatalbaş kadına araçtan inmesini söyledi. Ancak kadın inmeyerek polis diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alan taksiciyi gören kadın bu kez de “beni dövüyorlar” diyerek bağırmaya başladı. Kadının küfür ve hakaret ettiği olay ise kameralara yansıdı. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin bir süre sonra birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.