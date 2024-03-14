Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan U.’nun kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.’nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı.
Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.’nun ise tedavisi sürüyor.
Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme!
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Aykut Kocaman'dan şampiyonluk yorumu!